Английский клуб начал официальные переговоры по игроку Динамо

Сандерленд начал переговоры с Динамо касательно Владислава Ваната, утверждает Daily Express.

Издание утверждает, что "черные коты" уже давно следят за форвардом сборной Украины.

Сандерленд заприметил Ваната еще в прошлом сезоне, и решил попробовать выкупить игрока, если выйдет в АПЛ.

Ожидается, что согласовать контракт с украинцем будет легко, а вот договориться о трансфере с Динамо - нет.

Трансфермаркт оценивает Владислава Ваната в 15 млн евро.

Ранее также опытным форвардом усилилось Полесье.

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