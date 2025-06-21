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Футбол

Английский клуб начал официальные переговоры по игроку Динамо

Сандерленд попробует выкупить Владислава Ваната.
Вчера, 23:24       Автор: Андрей Безуглый
Владислав Ванат / fcdynamo.kiev.ua
Владислав Ванат / fcdynamo.kiev.ua

Сандерленд начал переговоры с Динамо касательно Владислава Ваната, утверждает Daily Express.

Издание утверждает, что "черные коты" уже давно следят за форвардом сборной Украины.

Сандерленд заприметил Ваната еще в прошлом сезоне, и решил попробовать выкупить игрока, если выйдет в АПЛ.

Ожидается, что согласовать контракт с украинцем будет легко, а вот договориться о трансфере с Динамо - нет.

Трансфермаркт оценивает Владислава Ваната в 15 млн евро.

Ранее также опытным форвардом усилилось Полесье.

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