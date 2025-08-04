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Футбол

Вратарь Кривбасса не вернулся в Украину после сборов в Словении

Игорь Омельченко отказывается возвращаться в команду.
Вчера, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Игорь Омельченко / instagram.com/i.omelchenko_
Игорь Омельченко / instagram.com/i.omelchenko_

Кривбасс официально подвтердил, что вратарь Игорь Омельченко не вернулся в Украину.

19-летний кипер поехал с командой на сборы в Словению, но после них в страну не вернулся.

Кривбасс признал, что игрок действительно не находится в расположении команды и отказывается возвращаться.

ФК Кривбасс сообщает, что футболист Игорь Омельченко действительно самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе с командой. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК Кривбасс.

Кривбасс продолжает проводить все необходимые меры для возвращения футболиста в расположение команды и коммуницирует с соответствующими органами по данному вопросу. ФК Кривбасс проинформировал УПЛ о сложившейся ситуации.

Футболист имеет действующий контракт с нашим клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств

Тем временем завершился первый тур УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс

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