Вратарь Кривбасса не вернулся в Украину после сборов в Словении

Кривбасс официально подвтердил, что вратарь Игорь Омельченко не вернулся в Украину.

19-летний кипер поехал с командой на сборы в Словению, но после них в страну не вернулся.

Кривбасс признал, что игрок действительно не находится в расположении команды и отказывается возвращаться.

ФК Кривбасс сообщает, что футболист Игорь Омельченко действительно самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе с командой. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК Кривбасс. Кривбасс продолжает проводить все необходимые меры для возвращения футболиста в расположение команды и коммуницирует с соответствующими органами по данному вопросу. ФК Кривбасс проинформировал УПЛ о сложившейся ситуации. Футболист имеет действующий контракт с нашим клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств

Тем временем завершился первый тур УПЛ.

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