Колос - Заря 1:0: обзор матча и результат игры 23.09.2024

Ковалевский коллектив заслуженно заработал три очка, которые подняли его из зоны вылета.

В понедельник, 23 сентября, в Ковалевке последний игровой день седьмого тура Украинской Премьер-лиги открывали Колос и Заря.

Хозяева поля очень активно начали первый тайм, нанеся несколько ударов по воротам Никиты Турбаевского.

И если команда Александра Поздеева активничала на первом отрезке, то второй отрезок тайма остался за гостями.

"Черно-белые" даже претендовали на пенальти, но София Причина не нашла причины назначать 11-метровый удар, а VAR поддержал ее решение.

После перерыва повторился сценарий первого тайма с поправкой на то, что Колос создал в разы больше моментов, один из которых все-таки завершился голом.

На 62-й минуте воспитанник Зари Даниил Алефиренко навесил на дальнюю штангу, куда набегал Максим Третьяков. Игрок Колоса ударом головой поразил левый угол.

После этого ковалевский клуб не остановился, намереваясь развить свое преимущество. Но им этого не удалось сделать. Впрочем, как и луганчанам - отыграться.

Теперь Колос занимает 13-е место, имея на своем счету 6 очков, Заря же осталась восьмой с 9-ю баллами.

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Статистика матча Колос - Заря седьмого тура УПЛ

Колос - Заря 1:0

Гол: Третьяков, 62.

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 18 - 5

Удары в створ: 8 - 2

Фолы: 14 - 11

Колос: Пахолюк - Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков - Демченко, Красничи (Салабай, 75), Гусол (Алефиренко, 46), Ориховский (Кариока, 72), Третьяков - Боливар (Паулаускас, 72).

Заря: Турбаевский - Тронтель, Башич (Волошин, 72), Джордан, Вантух - Кирюханцев (Горбач, 63), Дришлюк, Яцык, Мичин (Бенито, 85), Антюх - Супряга (Будковский, 63).

Предупреждения: Алефиренко, Бондаренко - Дришлюк, Мичин, Горбач, Бенито.

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