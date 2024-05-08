"Много страдали, но показали хорошую игру": Терзич оценил повторную победу над ПСЖ

Главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал победу над ПСЖ в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Немецкая команда в обоих поединках одолела парижан с аналогичным минимальным счетом 1:0 и теперь сыграет в финале с победителем пары Реал - Бавария.

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"Если я должен найти и подобрать одно слово, то это гордость. Это момент гордости для нас. Я очень горжусь своим персоналом, своей командой, клубом. Мечта еще не закончилась.

Мы много страдали, но мы показали очень хорошую игру на выезде против команды, которая так мощно играет впереди, она быстрая и мобильная. Мы сохранили в обоих матчах свои ворота в неприкосновенности, мы выиграли обе игры в полуфинале. Это невероятно и выдающийся результат.

Это было выдающееся командное выступление. Без этого у вас нет шансов не пропустить - это невозможно. Во втором тайме речь шла о сохранении ворот в неприкосновенности. Нужно было сделать все, чтобы заблокировать навесы и удары.

Я знаю, что мы не будем фаворитами в финале. С какой бы командой мы ни столкнулись, будет очень сложно. Но это всего один матч, а в одной игре все возможно. Мы это уже доказали", - приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд (0:1).

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