Лионель Месси - обладатель Золотого мяча-2023
Аргентинец в рекордный раз завоевал приз.
В понедельник, 30 октября, состоялась церемония вручения самой известной индивидуальной награды в футбольном мире - Золотого мяча. Мероприятие прошло в театре Шатле в Париже (Франция).
Обладателем главного приза стал капитан сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси.
LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj
36-летний игрок обошел в голосовании форварда национальной команды Норвегии Манчестер Сити Эрлинга Холанда, который стал вторым в голосовании.
Победители Золотого мяча прошлых лет
- 2022 – Карим Бензема (Реал Мадрид)
- 2021 – Лионель Месси (ПСЖ/Барселона)
- 2019 – Лионель Месси (Барселона)
- 2018 – Лука Модрич (Реал Мадрид)
- 2017 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид)
Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты церемонии.
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