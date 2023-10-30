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Лионель Месси - обладатель Золотого мяча-2023

Аргентинец в рекордный раз завоевал приз.
Вчера, 23:32
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В понедельник, 30 октября, состоялась церемония вручения самой известной индивидуальной награды в футбольном мире - Золотого мяча. Мероприятие прошло в театре Шатле в Париже (Франция).

Обладателем главного приза стал капитан сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси.

36-летний игрок обошел в голосовании форварда национальной команды Норвегии Манчестер Сити Эрлинга Холанда, который стал вторым в голосовании.

Победители Золотого мяча прошлых лет

  • 2022 – Карим Бензема (Реал Мадрид)
  • 2021 – Лионель Месси (ПСЖ/Барселона)
  • 2019 – Лионель Месси (Барселона)
  • 2018 – Лука Модрич (Реал Мадрид)
  • 2017 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид)

Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты церемонии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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