iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Гобер в четвертый раз признан лучшим игроком оборонительного плана НБА

Центровой Миннесоты повторил рекордное достижение двух членов Зала славы.
Сегодня, 09:55
Руди Гобер / Getty Images
Руди Гобер / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация назвала лучшего игрока оборонительного плана в сезоне-2023/24.

Победителем в этой номинации стал центровой Миннесоты Руди Гобер.

Источник: nba.com

31-летний француз получил награду четвертый раз в карьере, повторив рекорд членов Зала славы Дикембе Мутомбо и Бена Уоллеса.

Источник: nba.com

Ранее он признавался лучшим игроком защитного плана в 2018, 2019 и 2021 годах в составе Юты.

Читай также: Плей-офф НБА: Бостон и Оклахома повели в своих сериях второго раунда

В голосовании Гобер набрал 433 балла, получив 72 из 100 первых мест. 

Источник: nba.com

Второе место занял центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма, а третье - игрок Майами Бэм Адебайо.

Ранее сообщалось, что Виктор Вембаньяма был признан лучшим новичком года в НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Руди Гобер

Статьи по теме

Тренер Миннесоты получил тяжелую травму после столкновения с собственным игроком Тренер Миннесоты получил тяжелую травму после столкновения с собственным игроком
Плей-офф НБА: Миннесота выиграла серию с Финиксом, Нью-Йорк увеличил отрыв от Филадельфии Плей-офф НБА: Миннесота выиграла серию с Финиксом, Нью-Йорк увеличил отрыв от Филадельфии
Плей-офф НБА: Миннесота второй раз обыграла Финикс, Даллас сравнял счет в серии с Клипперс Плей-офф НБА: Миннесота второй раз обыграла Финикс, Даллас сравнял счет в серии с Клипперс
Плей-офф НБА: Миннесота разгромила Финикс, Денвер одержал победу над Лейкерс Плей-офф НБА: Миннесота разгромила Финикс, Денвер одержал победу над Лейкерс
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа11:51
51% на 49%: Тухель оценил шансы Реала и Баварии на финал Лиги чемпионов
Европа11:15
Судаков остается приоритетом итальянского топ-клуба
Лига Чемпионов10:44
Ройс: Что за неделя для меня! Мы обязаны победить в финале Лиги Чемпионов
Европа10:10
Один из талантливых воспитанников Барселоны желает вернуться в клуб
Лига Чемпионов10:05
Кроос, Анчелотти и еще девять - кто объединяет Реал и Баварию
НБА09:55
Гобер в четвертый раз признан лучшим игроком оборонительного плана НБА
Лига Чемпионов09:23
"Расстроены и разочарованы": Президент ПСЖ оценил вылет команды в полуфинале Лиги чемпионов
Лига конференций09:20
Лига конференций-2023/24: Брюгге и Фиорентина определят первого финалиста
Лига Чемпионов09:10
Лига чемпионов: Реал и Бавария проведут ответный матч полуфинала, Боруссия Д вышла в финал
Лига Чемпионов08:59
"Много страдали, но показали хорошую игру": Терзич оценил повторную победу над ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK