Гобер в четвертый раз признан лучшим игроком оборонительного плана НБА

Национальная баскетбольная ассоциация назвала лучшего игрока оборонительного плана в сезоне-2023/24.

Победителем в этой номинации стал центровой Миннесоты Руди Гобер.

Источник: nba.com

31-летний француз получил награду четвертый раз в карьере, повторив рекорд членов Зала славы Дикембе Мутомбо и Бена Уоллеса.

Источник: nba.com

Ранее он признавался лучшим игроком защитного плана в 2018, 2019 и 2021 годах в составе Юты.

Читай также: Плей-офф НБА: Бостон и Оклахома повели в своих сериях второго раунда

В голосовании Гобер набрал 433 балла, получив 72 из 100 первых мест.

Источник: nba.com

Второе место занял центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма, а третье - игрок Майами Бэм Адебайо.

Ранее сообщалось, что Виктор Вембаньяма был признан лучшим новичком года в НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!