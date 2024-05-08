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Плей-офф НХЛ: Рейнджерс второй раз обыграли Каролину, Колорадо повел в серии с Далласом

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:22
Рейнджерс одолели Каролину / Getty Images
Рейнджерс одолели Каролину / Getty Images

В ночь на среду, 8 мая, были сыграны два матча второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 7 мая

Рейнджерс – Каролина – 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Лафреньер (Веннберг, Миллер), 1:1 – 15 Генцел (Свечников, Ахо), 1:2 – 19 Орлов (Ахо, Шей), 2:2 – 27 Лафреньер (Панарин, Фокс), 2:3 – 38 Генцел (Деанджело, Ахо), 3:3 – 46 Крайдер (Панарин, Трочек), 4:3 – 87 Трочек (Панарин, Зибанежад)

Счет в серии: 2-0

Даллас – Колорадо – 3:4 (3:0, 0:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Сутер (Дюшен), 2:0 – 10 Джонстон (Бенн, Павелски), 3:0 – 16 Бенн (Хейсканен, Робертсон), 3:1 – 25 Ничушкин (Маккиннон, Макар), 3:2 – 29 Макар (Рантанен, Ничушкин), 3:3 – 41 Маккиннон (Макар, Рантанен), 3:4 – 71 Вуд (Жирар, Кольяно)

Счет в серии: 0-1

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