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"Расстроены и разочарованы": Президент ПСЖ оценил вылет команды в полуфинале Лиги чемпионов

Нассер Аль-Хелаифи, впрочем, уверен, что будущее за его клубом.
Сегодня, 09:23
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о вылете подопечных Луиса Энрике в полуфинале Лиги Чемпионов с Боруссией Дортмунд .

Катарский функционер рассказал о своем недовольстве результатом пртистояния, но выразил уверенность, что в будущем его клуб будет добиваться успехов.

"Мы очень расстроены, очень разочарованы, мы поймали кураж в конце игры, но это футбол... Четыре раза мы попали в каркас, дважды на прошлой неделе... Иногда футбол несправедлив, я думаю, что мы заслуживали лучшего, но поздравляю Дортмунд, они также заслуживали этого в обеих играх.

Я хочу поблагодарить игроков за то, что они отдали все, тренеру и персоналу. Нашей целью было выйти в финал, и даже больше, но мы гордимся достигнутым. У нас была самая молодая команда в Европе, и мы дошли до трех полуфиналов за пять лет, хотя наша цель на этом не останавливается. Мы будем продолжать, это не конец света. Мы просто должны продолжать работать.

Мы строим проект на будущее, хотим продолжать нашу цель. У нас самая молодая команда в Европе, как я уже говорил, будущее за нами".

Также Аль-Хелаифи красноречиво отреагировал на вопрос журналиста о том, останется ли Луис Энрике на посту рулевого команды.

"Что это за вопрос? Ну действительно. Вы вообще разбираетесь в футболе", - разозлился Нассер.

Напомним, с Луисом Энрике ПСЖ в этом сезоне завоевал чемпионство и попал в финал Кубка Франции против Лиона, который будет сыгран 25 мая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ПСЖ

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