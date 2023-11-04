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Месси обошел Холанда более чем на 100 баллов в голосовании за Золотой мяч

Аргентинец уверенно выиграл.
Сегодня, 09:00
Месси и Мбаппе / Getty Images
Месси и Мбаппе / Getty Images

Стало известно сколько баллов получили игроки во время голосования за Золотой мяч 2023 года.

Победитель Лионель Месси имеет в своем активе 462 очка, что сразу на 105 баллов больше, чем у Эрлинга Холанда (357), занявшего вторую строчку.

У Килиана Мбаппе, занявшего третье место, 270 очков, а у Кевина де Брюйне - 100.

Десятку с активом в 19 баллов замкнул Лука Модрич, который только на один балл отстал от Виктора Осимхена.

Ранее ISPORT рассказывал о самых ожесточенных противостояниях в рамках борьбы за Золотой мяч, где между лучшими были минимальные разрывы.

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