Левандовски, ван Дейк и теперь Холанд? Самые обидные поражения в борьбе за Золотой мяч

ISPORT.ua рассказывает о наименьших разницах между победителем и вторым местом в результатах голосования за главную индивидуальную награду в футболе.

Золотой мяч - главная индивидуальная награда в футболе, которую мечтает получить каждый футболист. В мире нет ни одного игрока, который отказался бы от нее - разве что в обмен на глобальный успех своей команды или сборной.

В этом году борьба за Золотой мяч ведется между двумя выдающимися игроками: Лионель Месси и Эрлинг Холанд могут похвастаться разными достижениями за прошедший год, но победить сможет лишь один из них.

Учитывая их результаты за прошедший год, эта борьба обещает быть ожесточенной. И несмотря на информацию некоторых инсайдеров, нельзя на 100% быть уверенным в победе того или иного исполнителя.

Подобное противостояние подтолкнуло нас на сравнение с предыдущими голосованиями, где победитель опередил второе место на незначительное количество голосов.

Мы решили повспоминать результаты голосований с 1983 года, когда Мишель Платини получил свой первый из трех "мячей", а сама награда выглядела так, какой ее сейчас знают все.

1992 год: Марко Ван Бастен vs Христо Стоичков

Ван Бастен: 98 очков (22,58% всех очков)

Стоичков: 80 очков (18,43% всех очков)

Разница: 18 очков (4,15%)

Начнем с противостояния, которое должно помнить старшее поколение. Обладателем Золотого мяча стал Марко Ван Бастен, для которого эта награда стала уже третьей и последней в его карьере. В тот год нидерландец вместе с Миланом выиграл Серию А и Суперкубок Италии.

Источник: Getty Images

А конкуренцию ему тогда составил форвард Барселоны Христо Стоичков, выигравший в составе Барселоны чемпионат Испании, Суперкубок Испании, кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Борьба в голосовании была равной, но Ван Бастен получил больше голосов за первое, пятое (по одному голосу) и второе (три голоса) места, что и предрешило исход гонки за награду.

2013 год: Криштиану Роналду vs Лионель Месси

Роналду: 1365 очков (27,99% всех очков)

Месси: 1205 очков (24,71% всех очков)

Разница: 160 очков (3,28%)

Главное футбольное противостояние не только современности, но и, наверное, всех времен: Криштиану Роналду и Лионель Месси полтора десятка лет делили одну сцену во время вручения Золотого мяча.

Источник: Getty Images

Некоторые считают, что в 2013 году ЗМ должен был получить ни Роналду, ни Месси, а Франк Рибери, оказавшийся лишь третьим в голосовании. Дело в том, что в тот год француз вместе с Баварией оформил требл, выиграв Бундеслигу, кубок Германии и Лигу чемпионов.

Но награда досталась форварду Реала, который по итогам сезона-2012/13 не выиграл ничего, кроме приза Лучшего игрока чемпионата Испании и Лучшего португальского игрока за границей, забив за кампанию 55 голов.

2002 год: Роналдо vs Роберто Карлос

Роналдо: 169 очков (21,67% всех очков)

Карлос: 145 очков (18,59% всех очков)

Разница: 24 очка (3,08%)

Вовсе не удивительно, что в 2002 году за Золотой мяч боролись два представителя сборной Бразилии, которая в тот год стала чемпионом мира.

Источник: Getty Images

Но что более интересно, победитель определялся еще и между игроками мадридского Реала. Да, Роналдо стал игроком "бланкос" уже после победного мундиаля, но факт это не отменяет.

И именно Зубастик стал обладателем награды (второй для себя) и четвертым игроком Реала, кто ее выиграл.

Вообще вся первая тройка голосования могла состоять исключительно из игроков Реала, но Зинедин Зидан все же пропустил вперед Оливера Кана, который был лидером сборной Германии, которая проиграла бразильцам в финале, где Роналдо оформил дубль.

2000 год: Луиш Фигу vs Зинедин Зидан

Фигу: 197 очков (25,75% всех очков)

Зидан: 181 очко (23,66% всех очков)

Разница: 16 очков (2,09%)

Как оказалось, это была лишь репетиция того, что мы увидели в 2004 году. Андрей Шевченко финишировал третьим в голосовании 2000 года, проиграв практически 100 очков второму месту.

А главная борьба разворачивалась между будущими одноклубниками: Фигу, который летом сменил Барселону на Реал, опередил Зинедина Зидана, лидера Ювентуса, на 16 очков, что тогда составляло чуть более 2% всех очков.

Источник: Getty Images

Примечательно, что это был последний раз, когда португалец попал даже в тройку лучших игроков мира по версии Frabce Football - его лучшим результатом затем было лишь шестое место в 2001 году.

2021 год: Лионель Месси vs Роберт Левандовски

Месси: 613 очков (22,54% всех очков)

Левандовски: 580 очков (21,32% всех очков)

Разница: 33 очка (1,21%)

Еще один противоречивый год. Кто-то считал, что Жоржиньо за победу на чемпионате Европы с Италией, в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА с Челси был достоин награды. Но сезон-2021/22 он начал провально, что и отразилось на его итоговом месте - третья позиция в голосовании.

Награда седьмой и на данный момент последний раз досталась Лионелю Месси, который тогда был вынужден покинуть Барселону, присоединившись к ПСЖ. Как оказалось, для победы хватило кубка Испании и первого трофея в составе сборной Аргентины - Копа Америка.

Источник: Getty Images

Роберт Левандовски рассчитывал все же получить Золотой мяч, который он не получил в 2020 году из-за отмены проведения церемонии (коронавирус постарался). Возможно, он мог претендовать на награду по накопительной система, как это происходит в НБА, но у голосовавших было иное мнение.

Вместо Золотого мяча поляк получил награду, которую придумали специально для него. Словно тем самым ему сказали: "Вот твой приз, а теперь не мешай".

2019 год: Лионель Месси vs Вирджил ван Дейк

Месси: 686 очков (24,36% всех очков)

ван Дейк: 679 очков (24,11% всех очков)

Разница: 7 очков (0,25%)

Фанаты Ливерпуля до сих пор не могут забыть церемонию награждения четырехлетней давности, когда их игрок, лидер их любимой команды мог стать первым защитником со времен Фабио Каннаваро, выигравшим Золотой мяч.

Тот год был очень хорош для мерсисайдцев: они впервые с 2005 года выиграли значимый трофей, став победителями Лиги чемпионов, затем также выиграв Суперкубок УЕФА. При этом Вирджил ван Дейк был лучшим центрбеком в мире.

Но что-то пошло не так. Лионель Месси стал чемпионом Испании, выиграл шестую Золотую бутсу, занял третье место на Копа Америка - этого хватило, чтобы опередить нидерландца всего на 7 очков и выиграть рекордный на тот момент шестой Золотой мяч, опередив своего заклятого врага в лице Криштиану Роналду.

Источник: Getty Images

1996 год: Маттиас Заммер vs Роналдо

Заммер: 144 очка (18,82% всех очков)

Роналдо: 143 очка (18,69% всех очков)

Разница: 1 очко (0,13%)

Если кто-то и знает, что такое обидное поражение, так это Роналдо. Феномен в 1996 году сменил ПСВ на Барселону и начал разрывать уже более сильный чемпионат. Но, вероятнее всего, забрать награду ему помешала травма, из-за которой он пропустил четыре месяца еще в Нидерландах.

В итоге с отрывом в одно(!) очков бразильца опередил Маттиас Заммер. Тогда немец вместе с дортмундской Боруссией сумел защитить статус чемпиона Германии, после чего выиграл еще и национальный Суперкубок. Но, что более важно, между этими двумя событиями он в составе сборной Германии стал победителем чемпионата Европы.

Источник: Getty Images

На том турнире он был одним из лучших игроков "Бундестим", отметившись двумя голами и заняв место в символической сборной ЧЕ-1996.

P.S. сэр Бобби Чарльтон

Недавно ушел из жизни легендарный английский футболист сэр Бобби Чарльтон. Звезда Манчестер Юнайтед в 1966 г. выиграл чемпионат мира со своей сборной и в итоге получил Золотой мяч.

Что интересно, он тогда набрал 81 голос из 326 возможных и лишь на один балл обошел своего главного конкурента – португальца Эусебиу. Именно этот случай был первым с минимальной разницей в голосах. В процентном соотношении это было 0,3%.

Источник: Getty Images

P.P.S. Украинский след

Интересно, что среди украинских победителей Золотого мяча, наименьшая разница в процентах была у Андрея Шевченко, опередившего Деку лишь на 4,62%, что на тот момент составляло 36 голосов (175 против 139). Не очень далеко отошел и Игорь Беланов, опередивший Гарри Линекера на 22 голоса и 5,64% соответственно.

Источник: Getty Images

А вот Олег Блохин выиграл с грандиозным преимуществом, он набрал 122 балла (31,28% всех голосов) и опередил на 80 очков Франца Беккенбауэра, который тогда набрал 10,77% всех голосов.

Василий Войтюк, Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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