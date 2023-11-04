Только Португалия отдала первое место Золотого мяча не трио Месси-Холанд-Мбаппе

Организаторы церемонии Золотого мяча опубликовали результаты голосования и показали, кого выбирали представители тех или иных стран.

Так, аргентинца Лионеля Месси во главу угла в своих голосованиях поставили 65 раз, тогда как его главного конкурента Эрлинга Голанда, всего 21.

Также выделился и Килиан Мбаппе, получивший пять первых мест - от Камеруна, Кот д'Ивуара, Эквадора, Чехии и Болгарии (французский представитель отдал свой голос Месси).

Единственной страной, отдавшей свой голос не кому-то из этого трио, стала Португалия. Их представитель Хоаким Рита по изданию SIC отдал первое место соотечественнику Бернарду Силви (который в сумме набрал 20 очков).

Более того, Хоаким даже на второе место не поставил никого из трио лидеров, отдав эту позицию Винисиусу Жуниору, а уже после этого поставил Месси, Голанда и Мбаппе.

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