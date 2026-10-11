Месси оформил дубль и приблизился к отметке в 1000 голов

Аргентинец дважды отличился в матче МЛС против Ди Си Юнайтед, а его команда одержала разгромную победу.

В ночь с 10 на 11 октября Интер Майами на своем поле обыграл Ди Си Юнайтед со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата МЛС.

Главными героями встречи стали Лионель Месси и Луис Суарес, которые оформили по дублю. Уругваец забил оба своих мяча в первом тайме, а капитан цапель отличился после перерыва.

На 47-й минуте Месси воспользовался моментом в штрафной площадке и отправил мяч в сетку ударом в одно касание. На 60-й минуте аргентинец получил передачу перед штрафной, обыграл нескольких соперников и точно пробил в нижний угол ворот.

Месси мог оформить и хет-трик, однако в нескольких эпизодах Ди Си Юнайтед спасал голкипер, а однажды аргентинцу помешала штанга.

Теперь на счету Месси 934 гола в профессиональной карьере. Больше голов среди действующих футболистов имеет только Криштиану Роналду, который накануне достиг отметки в 980 забитых мячей.

Напомним, ранее Месси трогательно попрощался со сборной Аргентины.

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