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Аль-Наср начал переговоры с Роналду по поводу нового контракта

Португалец не планирует завершать карьеру.
Сегодня, 11:15
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду близок к продолжению выступлений в Азии. Аль-Наср начал переговоры с португальцем о новом соглашении. Об этом сообщает Николо Скира.

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По сообщению источника, переговоры между руководством азиатцев и Роналду находятся на начальной стадии. Однако Криштиану склоняется к продлению контракта.

Следует отметить, что нынешний контракт Роналду с Аль-Насром рассчитан до 30 июня 2025 года. Роналду перебрался в Азию из Ювентуса в начале 2023 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ФК Аль-Наср

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