"Роналду говорил, что я лучше него": Экс-одноклубник Криштиану решил податься в киноиндустрию для взрослых

Бывший одноклубник Криштиану Роналду по академии лиссабонского Спортинга и друг детства звезды футбола Фабиу Паим после освобождения из-за решетки решил попробовать свои силы в киноиндустрии для взрослых.

Паим в свое время считался многообещающим талантом, провел более 40 матчей за сборные Португалии разных возрастов, кроме национальной, и уже в 13 лет получал солидные для его возраста суммы. Роналду же в 2003 году после перехода в Манчестер Юнайтед говорил: "Если вы думаете, что я хорош, подождите, пока не увидите Фабиу Паима".

Источник: Getty Images

Тем не менее деньги, слава и ночной образ жизни привели к тому, что Паим не смог реализовать свой чрезвычайный потенциал. Полузащитник не заиграл за родной лиссабонский Спортинг, так и не дорос до первой сборной страны, в 2008 году был арендован на четыре месяца Челси, но выступал только за резерв во время своего пребывания на Стэмфорд Бридж. Португалец сменил множество клубов на родине и в других странах, но не сумел закрепиться даже в командах из чемпионатов Анголы, Мальты и Люксембурга.

Источник: The Sun

После завершения футбольной карьеры Паим и вовсе получил годичный тюремный срок по обвинению в торговле наркотиками.

Сейчас 36-летний бывший футболист после выхода из-за решетки заявляет, что собирается податься в киноиндустрию для взрослых.

"Я хотел бы сняться в порнофильме. Я серьезно, это осуществило бы мои мечты. У меня нет девушки, я одинок", - приводит слова португальца The Sun со ссылкой на YouTube-канал Tiago Paiva.

instagram.com/paim_77

Ранее же Паим, вспоминая свою карьеру футболиста, рассказывал: "Я действительно был особенным. Я должен быть скромным, но это так и есть. К сожалению, тогда не было ни Instagram, ни Facebook, ничего не записывалось так, как сейчас, но я твердо и искренне верю, что до сих пор не было такого другого, как я, обладающего таким же качеством, как я".

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"Криштиану своими усилиями и упорной работой достиг того уровня, которого он заслуживает. Но когда я играл, если бы я прилагал такие же усилия, я был бы лучше его. Если говорить о технике, я был лучше. Я был маленьким Роналдиньо. Но, как мы видим, не техника ведет нас куда нужно", - отмечал экс-футболист.

"Да, в то время я был лучше Криштиану. Я считаю, что он должен дать мне один из своих Золотых мячей!" - в шутку заявил Паим.

Роналду же, когда увидел эти слова, неоднозначно отреагировал на высказывания своего бывшего партнера по академии Спортинга, которого двадцать лет назад он расхваливал: "Что за фигня? Кто этот парень?"

Ранее жена Роналду призналась, когда Криштиану планирует завершить карьеру.

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