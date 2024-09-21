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Жена Роналду призналась, когда Криштиану планирует завершить карьеру

Джорджина уверенна, что Роналду может играть до 50 лет.
Сегодня, 10:25
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Жена португальской звезды Криштиану Роналду Джорджина Родригес призналась, что была довольна, когда ее любимый принял решение покинуть Манчестер и призналась, когда португалец планирует завершить карьеру:

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"Когда Криш сказал мне, что он будет играть за Аль-Наср, я почувствовала большое облегчение, потому что мне очень хотелось покинуть Манчестер. Я знала, что нас ждут большие дела, и мы все были очень мотивированы. Я была очень рада устроиться в Саудовской Аравии.

Даже сегодня я вижу, как футбол мотивирует его так же, как и в тот же день, когда мы только познакомились. Он всегда отдает все свои силы. Когда меня просят назвать дату завершения карьеры Криштиану, я говорю, что он может уйти в отставку в 50 лет", - сказала жена португальца в сериале о своей жизни "Я, Джорджина", вышедшем на платформе Netflix.

Напомним, в настоящее время Криштиану выступает за Аль-Наср, а также Роналду успел поиграть за Реал, Манчестер Юнайтед и Спортинг.

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