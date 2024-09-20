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Роналду посвятил празднование гола своему сыну после его дубля за академию Ан-Насра

На двоих Криштиану и Криштиану-младший забили три мяча в один день.
Сегодня, 22:37
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках матча Саудовской Про-Лиги встречаются Ан-Наср и Аль-Эттифак, который тренирует Стивен Джеррард.

За «желто-голубых» отличилась их главная звезда Криштиану Роналду, который посвятил празднование гола своему сыну Криштиану Роналду-младшему.

Португальский легендарный футболист показал пальцем в сторону своего сына, а затем показал цифру три, которая символизировала то, что семейство Роналду сегодня на двоих отметилось тремя голами.

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Криштиану-младший ранее забил дубль за один из составов Ан-Насру.

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