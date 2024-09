Роналду посвятил празднование гола своему сыну после его дубля за академию Ан-Насра

В рамках матча Саудовской Про-Лиги встречаются Ан-Наср и Аль-Эттифак, который тренирует Стивен Джеррард.

За «желто-голубых» отличилась их главная звезда Криштиану Роналду, который посвятил празднование гола своему сыну Криштиану Роналду-младшему.

Португальский легендарный футболист показал пальцем в сторону своего сына, а затем показал цифру три, которая символизировала то, что семейство Роналду сегодня на двоих отметилось тремя голами.

Криштиану-младший ранее забил дубль за один из составов Ан-Насру.

Cristiano Ronaldo held up three fingers after scoring for Al Nassr because his son, Cristiano Jr., scored two goals earlier in the day for the youth side.



A hat trick together ❤️🐐 pic.twitter.com/KzVnUXbkSg