Платини предложил революционное изменение в футбольные правила

Мишель считает, что можно из состава команд убрать по одному игроку.

Экс-глава УЕФА Мишель Платини предложил неожиданное изменение в футбольные правила.

По словам француза, можно попробовать сократить составы команд до 10, а не 11 игроков.

Бывший функционер обосновал это тем, что сейчас футболисты физически сильнее чем столетие назад.

«Возможно, нам стоит начать играть вдесятером.

Мы играем командами по 11 футболистов более чем сто лет, но тогда игроки бегали меньше и медленнее, чем сегодня, они были физически слабее», - сказал Платини в эфире RMC.

Мишель возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 годы.

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