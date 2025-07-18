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Футбол

Неизвестный обокрал обладателя Золотого мяча

Преступник забрал трофеи Мишеля Платини.
Сегодня, 18:43       Автор: Андрей Безуглый
Мишель Платини / Getty Images
Мишель Платини / Getty Images

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини ограбили, сообщает RMC Sport.

В пятницу, 18 июля, француз проснулся в своем доме и обнаружил неизвестного в маске в своем саду. Увидев Платини, преступник сразу сбежал.

После этого жители осмотрели дом, и оказалось, что были украдены различные трофеи и награды экс-футболиста, которые хранились в отдельном домике.

Источник пишет, что всего было украдено около 20 предметов, однако предположительная сумма ущерба пока неизвестна.

Ранее также сообщалось, что британский клуб получил звездного совладельца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мишель Платини

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