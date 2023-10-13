Мбаппе обошел Платини по голам за сборную Франции

Примечательно, что у двух игроков идентичные показатели матчей за национальную командуна данный момент.

В рамках квалификации к чемпионату Европы-2024 Франция встречается с Нидерландами.

Счет в матче на седьмой минуте открыл форвард "Les Bleux" Килиан Мбаппе, а во втором тайме оформил дубль. Для футболиста это 41 и 42 голы в 72 матчах за сборную.

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По показателю забитых мячей Мбаппе обошел Платини, который провел за сборную 72 матча. Больше за Килиана забивали в футболке национальной команды Оливье Жиру (54), Тьерри Анри (51) и Антуан Гризманн (44).

Отметим, что второй гол нападающего получился особенно красивым. Француз обыгрался с Адриеном Рабьо и дальним ударом попал в девятку.

Видео гола Мбаппе, который позволил ему обойти Платини в списке лучших бомбардиров сборной Франции

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