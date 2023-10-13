"Надеюсь, это случится": Футболист Реала высказался о перспективе игры с Мбаппе

Винисиус считает француза одним из лучших, если не лучшим футболистом в мире.

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор высказался о возможности перехода в стан "сливочных" Килиана Мбаппе.

По словам Винисиуса, он надеется, что это когда-нибудь случится. Также он отметил, что Мбаппе, возможно, лучший игрок в мире.

"Все хотят играть с Килианом здесь. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет, он один из лучших игроков, возможно, лучший", - цитирует бразильца France Football.

Отметим, что ранее футболист столичного клуба называл "возможно лучшим игроком в мире" своего одноклубника Джуда Беллингема.

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