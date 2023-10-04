"Возможно лучший футболист в мире": Винисиус высказался о трансфере Беллингема

Бразилец назвал англичанина одним из самых талантливых партнеров, которые у него были.

Футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор высказался о переходе Джуда Беллингема в стан "сливочных".

По словам вингера мадридцев, английский хавбек, возможно, уже является лучшим игроком мира.

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"Он невероятен. Он возможно лучший футболист мира для меня. Он один из самых талантливых одноклубников, которые у меня были.

Джуд делает для меня матчи более простыми", - заявил Винисиус.

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