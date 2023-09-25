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Беллингем отличился красивым поступком после матча с Атлетико

Англичанин проявил уважение к сопернику.
Вчера, 21:26
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем не наступил на эмблему Атлетико на газоне после очного матча команд (1:3).

Уходя в подтрибунное помещение, англичанин обошел эмблему "матрасников", нанесенную на газон возле входа в тоннель.

В текущем сезоне на счету полузащитника пять голов и один ассист в шести матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что ПСЖ мог подписать Беллингема в прошлом году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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