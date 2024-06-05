Платини жестко раскритиковал действующих руководителей УЕФА и ФИФА

Бывший президент главного европейского футбольного органа обвинил Джанни Инфантино и Александра Чеферина в жадности к деньгам.

Экс-глава УЕФА Мишель Платини рассказал, мог бы он вернуться на свою должность.

Французский бывший функционер и легендарный футболист заявил, что это невозможно, а также раскритиковал нынешнее футбольное руководство в лице Александра Чеферина и Джанни Инфантино.

"На самом деле нет.

Меня никогда не просили, и все равно я старый, я больше не хочу возвращаться сам. Максимум, я мог бы протянуть руку друзьям. Всё кончено. Я все еще помню о несправедливости, которую я претерпел.

Я знаю вчерашних и сегодняшних менеджеров. Чеферин и Инфантино - ничто, они думают только о деньгах. Они создали новую глупую Лигу чемпионов в которой слишком много игр.

Я хотел бы, чтобы управление футболом было доверено игрокам - тем, кто действительно в этом разбирается", - сказал Платини в интервью La Reppublica.

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