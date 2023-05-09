Платини раскритиковал нынешнее руководство ФИФА и УЕФА

Экс-президент УЕФА Мишель Платини жестко прошелся на Александару Чеферину и Джанни Инфантино.

Легенда французского футбола считает, что текущее руководство ФИФА и УЕФА заинтересованы только в деньгах, они не уважают турниры и сам спорт. При этом Платини назвал их узурпаторами.

"Мы должны потребовать отчетности от высшего руководства УЕФА. В чем-то финансовый фэйр-плей сдерживает их, но президенту УЕФА Чеферину сложно обеспечить его соблюдение, если его главным сторонником является Аль-Хелайфи из ПСЖ.

Правда в том, что и Чеферин, и президент ФИФА Инфантино узурпировали свои посты. Я играл в футбол, в их политику. В их программах нет никаких реформ, кроме как проводить больше матчей и зарабатывать больше денег.

При этом они не уважают соревнования, которые вошли в историю футбола. Тот, кто заменил меня, ничего не смыслит в футболе", – сказал бывший президент УЕФА в интервью Calcio e Finanza.

Напомним, что апреле этого года Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА.