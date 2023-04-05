Президент УЕФА Чеферин переизбран на новый срок

Словенец продолжит возглавлять европейскую федерацию до 2027 года.

В среду, 5 апреля, состоялся 47-й Конгресс УЕФА, во время которого действующий президент УЕФА Александер Чеферин был переизбран на новый 4-летний срок.

Согласно с официальным сайтом УЕФА, Чеферин продолжит выполнят свои функции до 2027 года.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H — UEFA (@UEFA) April 5, 2023

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Сообщается, что словенец был единственным кандидатом на пост, а потому его переизбрание оказалось формальностью.

"Это огромная честь, но еще большая ответственность по отношению к футболу. Сделаю все, чтобы не разочаровать", - заявил президент после переизбрания.

Александер Чеферин - седьмой президент УЕФА. Он возглавляет европейскую федерацию с 2016 года, заменив на посту Мишеля Платини.