Центрбек ПСЖ: На данный момент у нас выступают два лучших игрока в мире

Но один из них покинет клуб летом.

Игрок французского ПСЖ Милан Шкриниар высказался о силе текущего состава клуба после разгромной победы над Лорьяном (4:1).

Центральный защитник считает, что за столичный гранд сейчас играют два лучших футболиста в мире. По мнению Шкриниара, Усман Дембеле выступает на том же уровне, что и Килиан Мбаппе.

"Я не думаю, что это была наша лучшая игра, потому что при счете 2:0 мы могли бы лучше контролировать ход матча. Мы слишком легко теряли мяч, но знаем, что в атаке мы очень сильны.

Я думаю, что на данный момент у нас есть два лучших игрока мира - Мбаппе и Дембеле. Для меня это два лучших игрока мира.

Мы знаем их качества, они всегда помогают команде своими голами, своими действиями, всем, что они делают. С ними легко играть", - сказал Шкриньяр.

Напомним, ранее тренер ПСЖ остроумно отреагировал на вопрос о Мбаппе.

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