УЕФА рассматривает возможность расширения заявок сборных на Евро-2024
УЕФА может расширить заявки сборных на чемпионате Европы-2024 в Германии.
Как сообщает The Athletic, командам-участницам могут позволить включать в состав 26 игроков, а не 23, как планировалось изначально.
Отмечается, что УЕФА принял во внимание предложения некоторых тренеров национальных сборных, которые выступают за расширение заявок.
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Окончательное решение должно быть принято 8 апреля после семинара с представителями команд-участниц турнира.
Напомним, что на Евро-2020 после пандемии коронавируса УЕФА также расширил заявки команд до 26 игроков. Столько же исполнителей было в составах сборных на чемпионате мира-2022.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины сыграет в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
Ранее сообщалось, что гол в ворота Украины признан лучшим в матчах плей-офф квалификации Евро-2024.
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