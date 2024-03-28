iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УЕФА рассматривает возможность расширения заявок сборных на Евро-2024

Количество игроков в составах команд-участниц могут увеличить.
Сегодня, 21:36
Заявки команд на Евро-2024 могут расширить / Getty Images
Заявки команд на Евро-2024 могут расширить / Getty Images

УЕФА может расширить заявки сборных на чемпионате Европы-2024 в Германии.

Как сообщает The Athletic, командам-участницам могут позволить включать в состав 26 игроков, а не 23, как планировалось изначально.

Отмечается, что УЕФА принял во внимание предложения некоторых тренеров национальных сборных, которые выступают за расширение заявок.

Читай также: "Приятная история на фоне ужаса дома": Украина - 14-я в рейтинге силы Евро-2024 - GOAL

Окончательное решение должно быть принято 8 апреля после семинара с представителями команд-участниц турнира.

Напомним, что на Евро-2020 после пандемии коронавируса УЕФА также расширил заявки команд до 26 игроков. Столько же исполнителей было в составах сборных на чемпионате мира-2022.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины сыграет в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Ранее сообщалось, что гол в ворота Украины признан лучшим в матчах плей-офф квалификации Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа

Статьи по теме

УЕФА отказался менять правило, которое повлияет на допуск Манчестер Юнайтед к еврокубкам УЕФА отказался менять правило, которое повлияет на допуск Манчестер Юнайтед к еврокубкам
Лига конференций-2023/24: Астон Вилла унизила Аякс, Брюгге и Фиорентина прошли дальше Лига конференций-2023/24: Астон Вилла унизила Аякс, Брюгге и Фиорентина прошли дальше
Лига Европы-2023/24: Аталанта прошла Спортинг, Рома преодолела Брайтон Лига Европы-2023/24: Аталанта прошла Спортинг, Рома преодолела Брайтон
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Биатлон23:40
Украинская биатлонистка хотела завершить карьеру после начала полномасштабной войны с россией
23:17
Экстра-лига по футзалу: Рятувальнык снялся с чемпионата
Евро-202423:11
"Тяжело проглотить эту пилюлю": Автор гола в ворота Украины - о поражении в отборе на Евро-2024
Украина22:59
УХЛ: Сокол и Кременчуг доиграют матч 29 марта - остановлен из-за воздушной тревоги
Европа22:51
Популярный английский клуб уволил тренера из-за отношений с игроком
Европа22:39
Представитель Баварии оценил вероятность приглашения Алонсо на пост тренера
Европа22:27
Украинский футболист потренировался с основой Манчестер Юнайтед
Украина22:03
В бронежилетах и касках: Селезнев и Милевский посетили фронт
Европа21:59
Тонали, уже отбывающего дисквалификацию, обвинили в нарушении правил ставок
Евро-202421:36
УЕФА рассматривает возможность расширения заявок сборных на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK