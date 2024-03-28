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"Приятная история на фоне ужаса дома": Украина - 14-я в рейтинге силы Евро-2024 - GOAL

Теперь подопечным Сергея Реброва предстоит доказать, что их явно недооценили.
Сегодня, 13:03
Михаил Мудрик и Виктор Цыганков / Getty Images
Михаил Мудрик и Виктор Цыганков / Getty Images

Несколькими днями ранее сборная Украины обыграла сборную Исландии (2:1), за счет чего завоевала право выступить на чемпионате Европы 2024 года.

Известное зарубежное издание GOAL опубликовало обновленный рейтинг силы участников будущего турнира, в который были добавлены сборные, получившие место на Евро-2024 путем плей-офф.

В данном рейтинге, который время от времени меняется, "желто-синие" пока что заняли 14-е место из 24-х.

"Приятная история отборочных матчей: Украине каким-то образом удалось добраться до Германии, несмотря на то, что ей пришлось играть все свои игры на чужой земле из-за ужаса, развернувшегося дома".

"Украина потерпела мучительное поражение от Италии, которая в финальном раунде встречи двух команд в Леверкузене забрала очко, необходимое для того, чтобы занять место на турнире".

"Однако с этого момента подопечные Сергея Реброва продемонстрировали еще более выдающуюся решимость, совершив камбек и обыграв Боснию и Герцеговину и Исландию, пробившись на Евро по пути B плей-офф Лиги наций".

Источник: Getty Images

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"Просто обеспечив квалификацию в четвертый раз, Украина уже подняла настроение людям, опустошенным российским вторжением. Но теперь есть все шансы, что они смогут выйти в плей-офф в Германии".

"Бельгия, очевидно, будет явным фаворитом на первое место в группе E, но ни Словакия, ни Румыния не наведут страх на украинскую команду, в которую входят такие игроки, как вингер Челси Михаил Мудрик (забивший победный гол в матче с Исландией), вратарь Реала Андрей Лунин и игрок Арсенала Александр. Зинченко.

Рейтинг силы от GOAL:

  1. Франция
  2. Португалия
  3. Бельгия
  4. Англия
  5. Германия
  6. Испания
  7. Италия
  8. Венгрия
  9. Австрия
  10. Нидерланды
  11. Хорватия
  12. Дания
  13. Турция
  14. Украина
    Источник: Getty Images
  15. Словакия
  16. Швейцария
  17. Чехия
  18. Словения
  19. Румыния
  20. Шотландия
  21. Сербия
  22. Польша
  23. Албания
  24. Грузия

Напомним, что ранее определились все потенциальные соперники сборной Украины U-17 по финальной стадии чемпионата Европы 2024 года.

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