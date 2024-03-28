"Приятная история на фоне ужаса дома": Украина - 14-я в рейтинге силы Евро-2024 - GOAL
Несколькими днями ранее сборная Украины обыграла сборную Исландии (2:1), за счет чего завоевала право выступить на чемпионате Европы 2024 года.
Известное зарубежное издание GOAL опубликовало обновленный рейтинг силы участников будущего турнира, в который были добавлены сборные, получившие место на Евро-2024 путем плей-офф.
В данном рейтинге, который время от времени меняется, "желто-синие" пока что заняли 14-е место из 24-х.
"Приятная история отборочных матчей: Украине каким-то образом удалось добраться до Германии, несмотря на то, что ей пришлось играть все свои игры на чужой земле из-за ужаса, развернувшегося дома".
"Украина потерпела мучительное поражение от Италии, которая в финальном раунде встречи двух команд в Леверкузене забрала очко, необходимое для того, чтобы занять место на турнире".
"Однако с этого момента подопечные Сергея Реброва продемонстрировали еще более выдающуюся решимость, совершив камбек и обыграв Боснию и Герцеговину и Исландию, пробившись на Евро по пути B плей-офф Лиги наций".
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"Просто обеспечив квалификацию в четвертый раз, Украина уже подняла настроение людям, опустошенным российским вторжением. Но теперь есть все шансы, что они смогут выйти в плей-офф в Германии".
"Бельгия, очевидно, будет явным фаворитом на первое место в группе E, но ни Словакия, ни Румыния не наведут страх на украинскую команду, в которую входят такие игроки, как вингер Челси Михаил Мудрик (забивший победный гол в матче с Исландией), вратарь Реала Андрей Лунин и игрок Арсенала Александр. Зинченко.
Рейтинг силы от GOAL:
- Франция
- Португалия
- Бельгия
- Англия
- Германия
- Испания
- Италия
- Венгрия
- Австрия
- Нидерланды
- Хорватия
- Дания
- Турция
- Украина
- Словакия
- Швейцария
- Чехия
- Словения
- Румыния
- Шотландия
- Сербия
- Польша
- Албания
- Грузия
Напомним, что ранее определились все потенциальные соперники сборной Украины U-17 по финальной стадии чемпионата Европы 2024 года.
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