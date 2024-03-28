"Приятная история на фоне ужаса дома": Украина - 14-я в рейтинге силы Евро-2024 - GOAL

Теперь подопечным Сергея Реброва предстоит доказать, что их явно недооценили.

Несколькими днями ранее сборная Украины обыграла сборную Исландии (2:1), за счет чего завоевала право выступить на чемпионате Европы 2024 года.

Известное зарубежное издание GOAL опубликовало обновленный рейтинг силы участников будущего турнира, в который были добавлены сборные, получившие место на Евро-2024 путем плей-офф.

В данном рейтинге, который время от времени меняется, "желто-синие" пока что заняли 14-е место из 24-х.

"Приятная история отборочных матчей: Украине каким-то образом удалось добраться до Германии, несмотря на то, что ей пришлось играть все свои игры на чужой земле из-за ужаса, развернувшегося дома".

"Украина потерпела мучительное поражение от Италии, которая в финальном раунде встречи двух команд в Леверкузене забрала очко, необходимое для того, чтобы занять место на турнире".

"Однако с этого момента подопечные Сергея Реброва продемонстрировали еще более выдающуюся решимость, совершив камбек и обыграв Боснию и Герцеговину и Исландию, пробившись на Евро по пути B плей-офф Лиги наций".

Источник: Getty Images

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"Просто обеспечив квалификацию в четвертый раз, Украина уже подняла настроение людям, опустошенным российским вторжением. Но теперь есть все шансы, что они смогут выйти в плей-офф в Германии".

"Бельгия, очевидно, будет явным фаворитом на первое место в группе E, но ни Словакия, ни Румыния не наведут страх на украинскую команду, в которую входят такие игроки, как вингер Челси Михаил Мудрик (забивший победный гол в матче с Исландией), вратарь Реала Андрей Лунин и игрок Арсенала Александр. Зинченко.

Рейтинг силы от GOAL:

Франция Португалия Бельгия Англия Германия Испания Италия Венгрия Австрия Нидерланды Хорватия Дания Турция Украина

Источник: Getty Images Словакия Швейцария Чехия Словения Румыния Шотландия Сербия Польша Албания Грузия

Напомним, что ранее определились все потенциальные соперники сборной Украины U-17 по финальной стадии чемпионата Европы 2024 года.

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