Главный тренер Румынии: Теперь начнем собирать данные об Украине

Специалист признался, что именно нас он и ждал.

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йораднеску заявил, что будет готовить свою команду к матчам с Украиной.

Специалист признался, что ждал выхода именно нашей сборной в финальную часть турнира, однако до этого готовился лишь к Бельгии и Словакии.

"Я не прогнозист, но думал, что Украина имеет отличные шансы выйти на Евро. Их команда много стоит, они имеют хороших игроков, которые развиваются в своих клубах и имеют последовательность.

Безусловно, до сих пор мы много сосредотачивались на Словакии и Бельгии, а также на подготовке к тренировочным матчам. Отныне, мы начнем собирать данные по Украине.

Мы стараемся как можно лучше изучить ее, понять и принять правильные решения в ближайший период", - сказал Йорданеску для GSP.ro.

Ранее также президент Исландии поздравил Украину с выходом на Евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!