Президент Исландии поздравил Украину с выходом на Евро-2024

Congratulations, Ukraine. It was a well fought match and a deserved victory 🇮🇸🤝🏻🇺🇦 Good luck in #EURO2024 ! https://t.co/2mrGDjkfdn

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...