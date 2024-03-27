Президент Исландии поздравил Украину с выходом на Евро-2024

Торласиус Йоуханнессон с достоинством воспринял поражение своей сборной.

Президент Исландии Гвюдни Торласиус Йоуханнессон высказался по поводу победы Украины в отборе на Евро-2024.

В финальном матче квалификации команда Сергея Реброва переиграла Исландию (2:1).

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"Поздравляем, Украина. Это был хороший матч и заслуженная победа. Удачи вам на Евро-2024", - написал Йоуханнессон.

Congratulations, Ukraine. It was a well fought match and a deserved victory 🇮🇸🤝🏻🇺🇦 Good luck in #EURO2024 ! https://t.co/2mrGDjkfdn — President of Iceland (@PresidentISL) March 26, 2024

Отметим, что на групповом этапе сборная Украины сыграет с Бельгией, Словакией, Румынией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Исландия.

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