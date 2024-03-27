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Зинченко пытался спасти украинского фаната от польского охранника

Капитан сборной Украины решил помочь парню.
Сегодня, 09:50
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках финала отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины переиграла Исландию (2:1).

Александр Зинченко появился на поле во время второго тайма, но результативными действиями не отметился.

В сети появилось видео того, как после финального свистка болельщик украинской сборной выбежал на поле. Польский охранник его задержал, однако Зинченко пытался его спасти.

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Отметим, что на групповом этапе сборная Украины сыграет с Бельгией, Словакией, Румынией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Исландия.

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