Зинченко пытался спасти украинского фаната от польского охранника
Капитан сборной Украины решил помочь парню.
В рамках финала отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины переиграла Исландию (2:1).
Александр Зинченко появился на поле во время второго тайма, но результативными действиями не отметился.
В сети появилось видео того, как после финального свистка болельщик украинской сборной выбежал на поле. Польский охранник его задержал, однако Зинченко пытался его спасти.
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Отметим, что на групповом этапе сборная Украины сыграет с Бельгией, Словакией, Румынией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Исландия.
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