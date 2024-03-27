Зинченко пытался спасти украинского фаната от польского охранника

В рамках финала отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины переиграла Исландию (2:1).

Александр Зинченко появился на поле во время второго тайма, но результативными действиями не отметился.

В сети появилось видео того, как после финального свистка болельщик украинской сборной выбежал на поле. Польский охранник его задержал, однако Зинченко пытался его спасти.

Отметим, что на групповом этапе сборная Украины сыграет с Бельгией, Словакией, Румынией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Исландия.

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