Украина - Исландия: Видео голов и обзор матча плей-офф отбора на Евро-2024 26.03.2024

Во вторник, 26 марта, в рамках плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины в номинально домашнем матче встречается с Исландией.

В первом тайме был забит лишь один гол - Альберт Гюдмюндссон пушечным выстрелом прошил Андеря Лунина на 30-й минуте.

Спустя 10 минут удалось забить и Украине, но гол Романа Яремчука был отменен из-за офсайда после проверки VAR.

Уже во втором тайме "желто-голубые" смогли забить "чистый" гол. Цыганков получил мяч после отменного паса Судакова, сместился под удар в лучших традициях Арьена Роббена и пробил в дальний нижний угол.

Победный гол забил Михаил Мудрик на 84-й минуте. Получив очередную передачу от Судакова, вингер Челси бильярдным ударом закатил мяч в нижний угол ворот.

Видео голов и обзор матча Украина - Исландия:

Украина - Исландия 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 - Гюдмюндссон, 30.

xG: 0.26 - 0.04

Удары: 6 - 2

Удары в створ ворот: 2 -2

Владение мячом: 61% - 39%

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