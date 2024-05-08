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ДТП в нетрезвом виде и бегство от полиции: Чемпиона WBC арестовали за серьезные правонарушения

Джермаллу Чарло выдвинули обвинения по трем пунктам.
Сегодня, 14:55
Джермалл Чарло / Getty Images
Джермалл Чарло / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло угодил в большой скандал.

Как сообщает TMZ Sports, 33-летний американский боксер был арестован в штате Техас в понедельник вечером, после того как совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Чарло, который был за рулем своего Lamborghini Urus, врезался в другую машину и после перепалки с вторым участником инцидента покинул место аварии. Боксер пытался скрыться от полицейских, игнорируя их требования, но все же был задержан в миле от места ДТП.

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Спортсмену были предъявлены обвинения по трем пунктам: вождение автомобиля в нетрезвом состоянии с уровнем алкоголя более 0,15 промилле при допустимой норме для водителей в штате Техас 0,08 промилле, бегство от полиции и попытка скрыться с места ДТП, которое повлекло за собой ущерб на сумму 200 долларов и более.

Позже стало известно, что боксер был выпущен на свободу под залог в размере 9,5 млн долларов.

Отметим, что Джермалл Чарло в последний раз выходил в ринг в ноябре 2023 года, когда победил единогласным решением судей Хосе Бенвидеса-младшего.

Предполагалось, что в следующем бою американец встретится с Саулем Альваресом, но этот поединок сорвался.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джермалл Чарло

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