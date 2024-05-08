Озвучены новые подробности допингового скандала Райана Гарсии
В пробе на допинг Райана Гарсии, которую он сдал перед победным боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни, не обнаружили одно из запрещенных веществ.
Об этом сообщает инсайдер и журналист Дэн Рафаэль.
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Два допинг-теста, взятые перед поединком, показали наличие в организме американского боксера остарина, но также были подозрения на еще одни препарат PED 19-норандростерон.
По информации Рафаэля, который ссылается на отчет лаборатории VADA, тест на второе вещество дал отрицательный результат.
Тем не менее еще будут проверены пробы B на остарин, которые были взяты 19 и 20 апреля. Это будет сделано 22 мая. Во время проверки также могут присутствовать представители боксера.
Ранее промоутер Гарсии высказался о проваленном допинг-тесте.
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