iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Озвучены новые подробности допингового скандала Райана Гарсии

Подозрения на наличие одного запрещенного вещества не подтвердились, но есть нюанс.
Сегодня, 14:10
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

В пробе на допинг Райана Гарсии, которую он сдал перед победным боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни, не обнаружили одно из запрещенных веществ.

Об этом сообщает инсайдер и журналист Дэн Рафаэль.

Читай также: "Я докажу это": Гарсия нашел виновного в проваленном допинг-тесте перед боем с Хэйни

Два допинг-теста, взятые перед поединком, показали наличие в организме американского боксера остарина, но также были подозрения на еще одни препарат PED 19-норандростерон.

По информации Рафаэля, который ссылается на отчет лаборатории VADA, тест на второе вещество дал отрицательный результат.

Тем не менее еще будут проверены пробы B на остарин, которые были взяты 19 и 20 апреля. Это будет сделано 22 мая. Во время проверки также могут присутствовать представители боксера.

Ранее промоутер Гарсии высказался о проваленном допинг-тесте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг девин хэйни Райан Гарсия

Статьи по теме

"Бой с Лопесом был близким, но с Хэйни - нет": Ломаченко сравнил двух своих обидчиков "Бой с Лопесом был близким, но с Хэйни - нет": Ломаченко сравнил двух своих обидчиков
"Убежден, что Райан не жульничал": Промоутер Гарсии впервые высказался о проваленном допинг-тесте "Убежден, что Райан не жульничал": Промоутер Гарсии впервые высказался о проваленном допинг-тесте
Анри - о Мбаппе: Для меня он лучший игрок в истории ПСЖ Анри - о Мбаппе: Для меня он лучший игрок в истории ПСЖ
Кроос - об игре с Баварией: Этот матч - ничто иное, как финал Кроос - об игре с Баварией: Этот матч - ничто иное, как финал
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа16:34
Анри - о Мбаппе: Для меня он лучший игрок в истории ПСЖ
Европа15:59
Кроос - об игре с Баварией: Этот матч - ничто иное, как финал
Европа15:35
Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед
Бокс15:19
Промоутер назвал следующего соперника Ломаченко в случае победы над Камбососом
Европа14:59
Когда-то один из самых перспективных игроков мира может стать одноклубником Трубина
Бокс14:55
ДТП в нетрезвом виде и бегство от полиции: Чемпиона WBC арестовали за серьезные правонарушения
Европа14:25
Бывший легионер Динамо завершит карьеру летом этого года
Бокс14:10
Озвучены новые подробности допингового скандала Райана Гарсии
Европа13:44
Сенсационный Байер нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова
Лига Чемпионов13:32
Опасная эйфория: Основной игрок Боруссии Д едва не травмировался во время бурного празднования
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK