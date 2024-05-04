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"Я докажу это": Гарсия нашел виновного в проваленном допинг-тесте перед боем с Хэйни

Американский боксер считает, что против него устроили сговор.
Сегодня, 10:55
Гарсия одолел Хэйни, но провалил допинг-тест / Getty Images
Гарсия одолел Хэйни, но провалил допинг-тест / Getty Images

Райан Гарсия сделал громкое заявление о своем проваленном тесте на допинг перед боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни.

Американец считает виновным в том, что его проба на запрещенные вещества дала положительный результат, консультанта VADA Виктора Конте, который, по мнению боксера действовал в сговоре с командой его соперника.

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"Это бред. Это мошенничество. Мы все знаем, что Виктор Конте - кусок д*рьма. Он работает с VADA и тут внезапно мой тест дает положительный результат. Как? Месяцами он не давал положительный результат, а затем в последний день, накануне боя он оказывается положительным? Я даже не знаю, как это возможно.

Я уже попросил образец B. У меня есть профессионалы, которые проверяют все мои добавки. Эти люди следят, чтобы они не были испорчены. Мы все выясним. Мне действительно плевать, потому что ничего не нужно доказывать себе. Я знаю одно, что Виктор Конте - кусок д*рьма.

Как можно доверять тому, кто запятнал свою репутацию в бейсболе, а затем он приходит в наш спорт и разрабатывает тест, который дал мне положительный результат. Вы еще сомневаетесь, что это внутренняя работа? Я докажу это", - приводит слова Гарсии Boxing News 24.

Ранее Гарсия сделал заявление о реванше с Хэйни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг девин хэйни Райан Гарсия

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