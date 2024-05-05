iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Убежден, что Райан не жульничал": Промоутер Гарсии впервые высказался о проваленном допинг-тесте

Команда американского боксера ждет результатов пробы Б.
Сегодня, 15:55
Оскар Де Ла Хойя и Райан Гарсия / Getty Images
Оскар Де Ла Хойя и Райан Гарсия / Getty Images

Оскар Де Ла Хойя, промоутер Райана Гарсии, впервые прокомментировал проваленный его подопечным тест на допинг перед победным боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни.

Глава компании Golden Boy Promotions отметил, что не верит, что его боксер мог пойти на жульничество. Сейчас же они ждут результата пробы Б, после чего сделают заявление о сложившейся ситуации.

Читай также: "Чувствую, что нас на**али": Отец Хэйни гневно отреагировал на позитивный допинг-тест Гарсии

"Два положительных теста? Какие два положительных теста? Когда мы получим всю информацию от комиссии, тогда, конечно же, сделаем заявление. Но сейчас мы должны получить результаты пробы Б.

Это то, чего я жду. Но здесь ни у кого нет пространства для мошенничества. И я глубоко убежден, что Райан не жульничал", - сказал Де Ла Хойя в комментарии FightHype.com.

Ранее сообщалось, что Гарсия нашел виновного в проваленном допинг-тесте перед боем с Хэйни.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг Оскар Де Ла Хойя девин хэйни Райан Гарсия

Статьи по теме

"На его месте я бы тоже не хотел": Гарсия ответил Хэйни по поводу реванша "На его месте я бы тоже не хотел": Гарсия ответил Хэйни по поводу реванша
"Я докажу это": Гарсия нашел виновного в проваленном допинг-тесте перед боем с Хэйни "Я докажу это": Гарсия нашел виновного в проваленном допинг-тесте перед боем с Хэйни
Челси с Мудриком уничтожил Вест Хэм Челси с Мудриком уничтожил Вест Хэм
Динамо без проблем розгромило Колос Динамо без проблем розгромило Колос
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон и Джонс сыграют в финале
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа17:59
Челси с Мудриком уничтожил Вест Хэм
Украина17:30
Динамо без проблем розгромило Колос
Европа17:25
Известный инсайдер рассказал, почему задерживается продление контракта Лунина с Реалом
Европа16:59
Эберль - о поиске тренера: Пока не получилось. Но в конце концов все получится
Европа16:35
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов
Европа15:57
Хавбек сборной Португалии оказался ненужным ни Роме, ни ПСЖ
Бокс15:55
"Убежден, что Райан не жульничал": Промоутер Гарсии впервые высказался о проваленном допинг-тесте
Украина15:25
УПЛ: ничья Полесья и Зари, Динамо сыграет с Колосом, Шахтер - с Черноморцем
Европа15:24
Анчелотти обошел Зидана по количеству трофеев с Реалом
Украина15:15
Динамо - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK