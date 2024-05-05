"Убежден, что Райан не жульничал": Промоутер Гарсии впервые высказался о проваленном допинг-тесте

Оскар Де Ла Хойя, промоутер Райана Гарсии, впервые прокомментировал проваленный его подопечным тест на допинг перед победным боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни.

Глава компании Golden Boy Promotions отметил, что не верит, что его боксер мог пойти на жульничество. Сейчас же они ждут результата пробы Б, после чего сделают заявление о сложившейся ситуации.

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"Два положительных теста? Какие два положительных теста? Когда мы получим всю информацию от комиссии, тогда, конечно же, сделаем заявление. Но сейчас мы должны получить результаты пробы Б.

Это то, чего я жду. Но здесь ни у кого нет пространства для мошенничества. И я глубоко убежден, что Райан не жульничал", - сказал Де Ла Хойя в комментарии FightHype.com.

Ранее сообщалось, что Гарсия нашел виновного в проваленном допинг-тесте перед боем с Хэйни.

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