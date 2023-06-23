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Назван следующий соперник Альвареса и дата боя

Мексиканский чемпион подписал контракт с компанией PBC на три поединка.
Сегодня, 18:28
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес подписал контракт с промоутерской компанией Premier Boxing Champions, которая займется организацией его следующих поединков.

Соглашение рассчитано на три боя, первый из которых состоится в сентябре этого года. Еще два поединка пройдут в 2024 году.

Как сообщает известный инсайдер и журналист ESPN Майк Коппинджер, ближайшим соперником Канело должен стать обладатель титула WBC в среднем весе Джермалл Чарло.

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"Сауль Альварес объявил о сделке на сентябрь вместе с PBC. Источники сообщают, что Канело собирается защищать свой бесспорный титул в суперсреднем весе в бою против Джермалла Чарло, вероятно, 16-го сентября.

Согласно источникам, это контракт на три боя для Альвареса. Удачный ход для Эла Хэймана в подписании главной звезды в боксе. Ожидается, что два других боя состоятся в мае и сентябре 2024 года", - написал Коппинджер в Twitter.

Ранее сообщалось, что шведский чемпион отказался от боя с Саулем Альваресом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Джермалл Чарло

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