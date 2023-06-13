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"Лучший вариант": Гвоздик назвал имя топового боксера, в андеркарде которого хочет выступать

Украинский боксер хочет попасть в топы просматриваемых поединков.
Сегодня, 13:55
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик заявил, что хотел бы проводить свои бои в андеркарде у абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

Гвоздик уверен, что это лучший вариант на данном этапе карьеры, чтобы привлечь интерес аудитории.

"Рейносо - мой менеджер, но это не значит, что я могу боксировать только в карде у Канело. Просто для меня сейчас боксировать в его карде - это лучший вариант. Тебя смотрят миллионы фанов, показывают на DAZN плюс карта Канело - что может быть лучше?"

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"Не получится там, буду боксировать где-то еще. Здесь у меня ограничений нет. Просто это лучший вариант, который может быть. Если он возможен, то, конечно, я прошу его и стараюсь боксировать в кардах Канело. Что может быть лучше?" - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.

Ранее Гвоздик сообщил, где и когда планирует провести свой следующий бой.


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