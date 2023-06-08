Гвоздик назвал боксера, с которым хочет провести следующий бой

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что свой следующий поединок хочет провести против непобежденного британского проспекта Джошуа Буатси.

По словам украинского спортсмена, он намерен в ближайшем будущем получить титульный поединок.

"Я бы хотел побоксировать с Джошуа Буатси, ведь он первый номер рейтинга WBA. Сейчас есть такой план - двигаться именно в этом направлении. Посмотрим, как оно будет. Кажется, я там шестой. Я в топ-10".

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"Сколько мне нужно провести боев, чтобы быть психологически готовым к титульному поединку? Трудно ответить, но если это будет Буатси, и я его пройду, если это будет элиминатор, то, конечно, в следующем бою я буду готов боксировать за титул", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу "Два Боковых".

Напомним, последний бой Гвоздик провел в начале мая, когда досрочно победил латвийского боксера Ричарда Болотника.