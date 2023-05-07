Гвоздик одержал досрочную победу над Болотниксом

Украинский экс-чемпион остановил своего латвийского соперника в шестом раунде.

В ночь на воскресенье, 7 мая, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО), возобновивший карьеру после трехлетнего перерыва, одержал вторую победу после возвращения в ринг, одолев латвийца Ричарда Болотникса (19-7-1, 8 КО).

Десятираундовый поединок состоялся на арене Akron Stadium в мексиканском городе Гвадалахара в андеркарде боя Сауль Альварес - Джон Райдер.

Источник: Getty Images

Гвоздик от начала поединка уверенно держал оппонента на дистанции с помощью джеба и хорошо защищался.

Источник: Getty Images

С третьего раунда Болотникс попытался нарастить темп и навязать борьбу фавориту, работал по корпусу, но украинский боксер успешно действовал на контратаках.

Источник: Getty Images

В шестом раунде Гвоздик начал работать активнее и сумел досрочно завершить поединок. Украинец начал вкладываться в удары, смог потрясти соперника и бросился добивать. Болотникс опустился на колено, все же поднялся, но не убедил рефери, что готов продолжать, после чего тот принял решение остановить бой.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023

Таким образом, Гвоздик одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.

Для украинского боксера эта победа стала 19-й на профессиональном ринге и 15-й досрочной.

Источник: Getty Images

В предыдущем бою, первом после трехлетней паузы, в феврале 2023 года Гвоздик в шестираундовом поединке одолел единогласным решением судей мексиканца Хосе Обандо.