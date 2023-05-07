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Гвоздик одержал досрочную победу над Болотниксом

Украинский экс-чемпион остановил своего латвийского соперника в шестом раунде.
Сегодня, 07:25
Гвоздик победил Болотникса / Getty Images
Гвоздик победил Болотникса / Getty Images

В ночь на воскресенье, 7 мая, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО), возобновивший карьеру после трехлетнего перерыва, одержал вторую победу после возвращения в ринг, одолев латвийца Ричарда Болотникса (19-7-1, 8 КО).

Десятираундовый поединок состоялся на арене Akron Stadium в мексиканском городе Гвадалахара в андеркарде боя Сауль Альварес - Джон Райдер.

Источник: Getty Images

Гвоздик от начала поединка уверенно держал оппонента на дистанции с помощью джеба и хорошо защищался.

Источник: Getty Images

С третьего раунда Болотникс попытался нарастить темп и навязать борьбу фавориту, работал по корпусу, но украинский боксер успешно действовал на контратаках.

Источник: Getty Images

В шестом раунде Гвоздик начал работать активнее и сумел досрочно завершить поединок. Украинец начал вкладываться в удары, смог потрясти соперника и бросился добивать. Болотникс опустился на колено, все же поднялся, но не убедил рефери, что готов продолжать, после чего тот принял решение остановить бой.

Таким образом, Гвоздик одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.

Для украинского боксера эта победа стала 19-й на профессиональном ринге и 15-й досрочной.

Источник: Getty Images

В предыдущем бою, первом после трехлетней паузы, в феврале 2023 года Гвоздик в шестираундовом поединке одолел единогласным решением судей мексиканца Хосе Обандо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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