Гвоздик не смог нокаутировать "мешка" с отрицательным рекордом

Бывший чемпион мира вернулся в бокс после долгого простоя.

В ночь на воскресенье, 12 февраля, в американской Помоне, штат Калифорния, состоялся вечер бокса от промоутерских компаний TM Boxing та MarvNation Promotions.

Свое официальное возвращение в ринг после почти трехлетнего отсутствия оформил бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО). 35-летний боксер сошелся с мексиканцем Хосе Обандо (20-35-2, 15 КО).

Несмотря на статус соперника и его послужной список, украинец за шесть раундов так и не смог отправить его в нокаут, добыв победу единогласным решением судей (все - 60-54).

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Напомним, что изначально Гвоздик должен был драться с Хорхе Мирандой (58-21, 22 КО), однако всего за день до поединка стало известно, что его заменит Хосе Обандо.