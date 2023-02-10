Гвоздик получил нового соперника за день до боя

Украинский боксер выйдет в ринг с мексиканцем.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) возобновляет карьеру после долгосрочной паузы.

Украинец должен был провести поединок с аргентинцем Хорхе Мирандой (58-21, 22 КО), но за день до боя у него сменился соперник.

Как сообщает BoxRec, Гвоздик выйдет в ринг с представителем Мексики Жозуэ Обандо (20-34-2, 15 КО).

Бой состоится 11 февраля в городе Помона (США), в рамках шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.

Напомним, в июне 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры. Последний бой украинец провел в октябре 2019, когда досрочно проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке.

Ранее сообщалось, что украинский боксер объяснил, почему решил возобновить карьеру.