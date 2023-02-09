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Гвоздик объяснил, почему решил возобновить карьеру

Бывший чемпион вернется в ринг 11 февраля.
Сегодня, 13:57
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал свое решение возобновить карьеру после трехлетнего перерыва.

Боксер выразил уверенность в своей готовности вернуться в ринг и заявил, что мотивирован прославлять Украину в мире в тяжелые для страны времена.

"Поддерживая себя в форме, посещая зал, спаррингуя время от времени, я понял, что снова стал "голодным". Так почему бы не попробовать вернуться? Посмотрим, что из этого получится. Я мотивирован и готов идти в бой.

Я считаю, что поднять флаг Украины в любом уголке мира - это, безусловно, дополнительная мотивация для моего народа. И, вы понимаете, в эти тяжелые времена - это одна из весомых причин моего решения вернуться. Слава Украине!" - заявил Гвоздик.

Напомним, что Александр Гвоздик вернется в ринг 11 февраля в поединке против аргентинца Хорхе Миранды.

Источник: World Boxing Council Ukraine

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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