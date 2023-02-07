Гвоздик вернется в ринг, названы дата боя и соперник

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) уже на этой неделе вернется в ринг.

Первый бой украинского боксера после трехлетнего перерыва несколько раз откладывался, но теперь окончательно были утверждены дата, место и соперник.

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Как сообщает Luckypunch.net, соперником Гвоздика в предстоящем поединке станет аргентинец Хорхе Миранда (58-21, 22 КО).

Бой состоится 11 февраля в городе Помона, в Калифорнии (США) в шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.

Напомним, что свой последний бой Гвоздик провел в октябре 2019 года, потерпев поражение техническим нокаутом в десятом раунде от Артура Бетербиева и потеряв титул WBC. В 2020 году украинский боксер сообщил, что завершил карьеру.