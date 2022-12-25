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"Я возвращаюсь": Гвоздик сделал громкое заявление о возобновлении карьеры

Бывший чемпион вскоре намерен выйти в ринг.
Сегодня, 14:58
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что готовится возобновить профессиональную карьеру.

По словам боксера, он рассчитывает провести бой в январе.

"Я возвращаюсь, подтверждаю это. В моем случае, к сожалению, я не могу делать так… Я хотел бы делать это так, как это делает Иван Редкач. Но я так не умею. Поэтому я работаю над этим. Готовлюсь на январь сейчас, есть еще варианты в марте.

Но я не подписал контракт. Уже эти даты переносились трижды. Сейчас готовлюсь к январю. Оппозиция не будет чемпионской, топовой. Оппозиция будет какая-нибудь, чтобы вернуться. Оппозиция будет такая, которую я должен проходить легко для того, чтобы вернуть те ощущения, которые у меня должны быть в ринге.

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Потом, может, более серьезное что-то будет в марте. Но повторяю, я не хочу кого-то обнадеживать, что это будет 100%. Потому что мне уже давали три даты и все три сорвались. Поэтому, когда я подпишу контракт, первым делом я выставлю пост с постером на мой бой-возвращение. Но сейчас это такой тизер, называйте, как хотите. Да, я готовлюсь, постоянно тренируюсь. Но достаточно сложно найти оппонента и команду, с которой работать.

Соперник известен? Для вас еще нет. Для меня есть опции. Не хочу переоценивать себя, но, если это будет он, соперника я мог бы описать тремя словами - имеем, что имеем", - сказал Гвоздик в комментарии ШИПШИНА ШОУ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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