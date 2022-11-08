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Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко

Украинский боксер поделился подробностями ситуации со своим соотечественником.
Сегодня, 20:27
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объяснил, почему не общается с Василием Ломаченко и его семьей.

"Мы здороваемся, с этим никаких проблем нет. Между нами нет никаких проблем, враждебной атмосферы. Просто в какой-то момент я начал ощущать, что приношу дискомфорт в их команду, а потом мне прямым текстом это было сказано. После этого я решил, что у этих отношений срок годности исчерпан. Если честно, то никаких проблем нет.

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Это все длится уже несколько лет. Я все же уважаю эту семью. Я очень много взял для себя, находясь рядом с ними, но зачем я буду доставлять кому-то дискомфорт. Последний раз мы виделись, когда начиналась его подготовка к бою с Комми, мне это почти прямым текстом было сказано, и я ответил: "Хорошо, до свидания". Никаких проблем нет.

Какие причины всего этого? У меня свое видение ситуации, а какое у Василия, то вы лучше спросите у него. Между нами не было и нет какого-то жесткого конфликта", - сказал Гвоздик в комментарии YouTube-каналу Тайк Майсон.

Ранее Александр Гвоздик рассказал, когда может вернуться в ринг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Гвоздик

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Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
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