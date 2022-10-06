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Гвоздик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выступать под национальным флагом

Александр уверен, что юные боксеры сделали правильно, отказавшись от участие в турнире.
Сегодня, 12:25
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images
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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик выступал с заявлением по поводу того, что юниорской сборной Украине по боксу запретили выступать под национальным флагом на чемпионате Европы в итальянском Монтезильвано.

Спортсмен поддержал украинских боксеров, сказав, что они сделали правильно, отказавшись от участие в соревновании.

"Я поддерживаю решение нашей юношеской сборной Украины по боксу не соглашаться с унизительными условиями IBA. Достоинство ценнее медалей. Слава Украине", - сказал Гвоздик на видео, которое опубликовал в Instagram-stories.

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Напомним, Международная боксерская ассоциация (IBA), возглавляемая россиянином Умаром Кремлевым, запретила украинцам выступать под национальным флагом на турнире.

Ранее сообщалось, что Усик поддержал сборную Украины по боксу, которая отказалась от участие на турнире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Гвоздик
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