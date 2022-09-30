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Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выступать под национальным флагом

Украинский чемпион в супертяжелом весе записал видеообращение.
Сегодня, 17:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на запрет сборной Украины по боксу выступать под национальным флагом на юниорском чемпионате Европы.

"Хочу поддержать национальную сборную Украины по боксу, которой запретили выходить на чемпионате Европы с флагом Украины.

Умар (Кремлев, российский руководитель IBA. - ред.), это не просто флаг. Это цвета свободы всего мира. Вам не удастся сломить дух наших парней, которые выступают на соревнованиях. Можете даже не мечтать об этом.

Ребята, вы очень большие молодцы. То, что вы показываете наш дух, которого очень много. Слава Богу за все и слава Украине", - сказал Усик в видеообращении в Instagram.

Отметим, что сборную Украины по боксу пытались заставить выступать на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Италии, под нейтральным флагом Международной боксерской ассоциации (IBA), из-за чего украинские спортсмены отказались от участия в европейском первенстве.

Ранее IBA, возглавляемая россиянином Умаром Кремлевым, приостановила деятельность Федерации бокса Украины, считая, что украинские государственные органы вмешиваются в работу организации.

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