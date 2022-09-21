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Гвоздик рассказал, когда может вернуться в ринг

Бывший чемпион планирует возобновить карьеру.
Сегодня, 00:55
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images
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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик рассказал, что намерен возобновить профессиональную карьеру.

По словам украинского боксера, он рассчитывает вернуться в ринг в ноябре.

"Я тренируюсь один-два раза в день, сейчас спаррингую с Рамиресом, но сказать, что я делаю полноценный кемп - нет, потому что пока нет ни даты, ни соперника. Поэтому пока его начинать бессмысленно.

Сначала я надеялся провести бой в конце октября. В принципе, это еще возможно, но по своему опыту, я уже в это не верю, будем надеяться на ноябрь.

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По сопернику также неясно, хотелось бы провести некий камбек-файт, чтобы понять где я по отношению к моему состоянию, а также понять, хороша ли эта идея в целом, ведь я стараюсь всегда быть реалистом.

У меня нет контракта с промоутерами, сейчас я свободный агент, ищу другие возможности.

Мотивация возвращения в ринг? Снова удивлю всех своим отличием от других: на первом месте - деньги, но достаточно глубоко в моей голове есть мысль, что я еще что-то могу в боксе.

Раньше у меня было много дел, а сейчас много свободного времени. Почему нет? Если бы вопрос стоял только в деньгах, я бы не возвращался", - приводит слова Гвоздика Luckypunch.net.

Напомним, что последний раз Александр Гвоздик выходил в ринг в октябре 2019 года, когда в объединительном бою проиграл Артуру Бетербиеву техническим нокаутом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Гвоздик
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