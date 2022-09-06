Гвоздик оценил шансы Усика в потенциальном бою с Фьюри

Популярный украинский боксер Александр Гвоздик поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам Гвоздика, титульный бой точно состоится, ведь на кону будет четыре чемпионских пояса.

"Поединок состоится, ведь это интересно обоим боксерам. Это интересно фанатам, потому что они должны определить первого в истории супертяжеловеса, который будет владеть всеми четырьмя поясами. Это очень интересно для мира бокса".

Гвоздик считает, что Усику предстоит тяжелый поединок, однако он верит, что Александр может победить.

"Я очень не люблю лицемерие. Поэтому скажу, как говорил и с Джошуа. Я считаю, что это сложный бой для Саши, но это очень важно. Я поддержу Усика и его решение, потому что это пик его карьеры. Это именно то, что он может сделать. Я верю, что он это сделает".

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"Легко не будет, это 100 процентов. Но это именно то, что ему нужно делать. Усик уже приучил нас всех удивлять какими-то такими свершениями. Я думаю, что он сделает это снова", - сказал Александр Гвоздик в эфире Шипшина шоу.

Ранее сообщалось, что Усик выразил готовность помочь Джошуа после реванша.